Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей

Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей

В РФ создали дрон, который способен доставлять на передовую боекомплект и еду

Украина лишилась многих энергообъектов в результате новой тактики РФ – СМИ

Новости мира: Дональд Трамп приехал в суд Нью-Йорка на уголовный процесс

Новости мира: грузинские депутаты подрались в момент обсуждения законопроекта

В руководстве ДНР рассказали о ситуации в Часовом Яре

Новости мира: митинги против соглашения ВОЗ по борьбе с пандемией прошли в Японии

Россияне не обращались в посольство РФ в Тель-Авиве после ночной атаки на Израиль

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

В МИД РФ напомнили о мобильном приложении "Помощник за рубежом"

Израиль может ударить по Ирану для демонстрации своих возможностей, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свой источник. 13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами в ответ на уничтожение своего диппредставительства в Сирии. После этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США стараются не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем в США сотни сторонников Палестины вышли в центр Чикаго, требуя прекратить операцию в секторе Газа. Они скандировали лозунги и жгли американские флаги. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией, которая пыталась остановить шествие. 14 участников протестов арестованы.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика