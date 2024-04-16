Новости мира: Израиль может нанести удар по Ирану для демонстрации своих возможностей

Израиль может ударить по Ирану для демонстрации своих возможностей, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свой источник. 13 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками и баллистическими ракетами в ответ на уничтожение своего диппредставительства в Сирии. После этого американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США стараются не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тем временем в США сотни сторонников Палестины вышли в центр Чикаго, требуя прекратить операцию в секторе Газа. Они скандировали лозунги и жгли американские флаги. Демонстрация закончилась столкновениями с полицией, которая пыталась остановить шествие. 14 участников протестов арестованы.

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