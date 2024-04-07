Военные эксперты оценили значение и шансы взятия Часова Яра российской армией

Российские войска вошли в пригород Часова Яра. Им удалось взять контроль над дорогами, по которым идет тыловое обеспечение крупного укрепрайона с бойцами ВСУ.

По словам военных экспертов, взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс. После перехода города под контроль российских войск появится выход на Краматорск и Славянск с последующим освобождением всей Донецкой области.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.