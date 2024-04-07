07 апреля, 08:30Политика
Военные эксперты оценили значение и шансы взятия Часова Яра российской армией
Российские войска вошли в пригород Часова Яра. Им удалось взять контроль над дорогами, по которым идет тыловое обеспечение крупного укрепрайона с бойцами ВСУ.
По словам военных экспертов, взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс. После перехода города под контроль российских войск появится выход на Краматорск и Славянск с последующим освобождением всей Донецкой области.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.