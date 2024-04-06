Польша подняла в воздух самолеты в связи с якобы активностью ВКС России

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Польские самолеты поднялись в небо в связи с якобы наблюдающейся активностью дальней авиации России, сообщает ТАСС.

В ВС республики предупредили, что в их воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Отмечается, что дело в том, что в ночь на 6 апреля наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины.

29 марта самолеты Польши и стран-союзников также были подняты в воздух над территорией республики из-за якобы интенсивной активности России на Украине. Уточнялось, что в стране запустили все процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства, также специалисты мониторят ситуацию.

До этого польское командование сообщало, что 24 марта российская ракета якобы 39 секунд пребывала в воздушном пространстве республики, а затем пересекла границу в обратном направлении. Согласно данным Польши, объект якобы был замечен около села Осердув в Люблинском воеводстве, однако каких-либо доказательств военные страны не предоставили.