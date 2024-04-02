Генерал ВСУ признал тяжелую для Киева обстановку в районе Часова Яра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что положение дел украинской армии в районе города Часов Яр крайне сложное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация", – рассказал генерал.

Кривонос отметил, что российские войска активно наступают не только в районе Часова Яра, но и на других направлениях. В связи с этим украинские силы теряют много военных. На фоне этого Кривонос предположил, что скоро ВСУ придется готовиться к обороне Харькова.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр в ближайшее время потеряет стратегическое значение для ВСУ. Он пояснил, что ВС РФ держат под огневым контролем все дороги в город, который ранее использовался украинской армией для ротации.

Сам Пушилин ранее сообщил об успешном продвижении российской армии в районе города. Удачные действия в регионе позволят быстрее начать восстановительные работы в Артемовске, пояснил он.

