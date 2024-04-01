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Военнослужащие Европы не будут принимать участие в боевых действиях на Украине, оставаясь в окопах. Об этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил в интервью изданию Die Presse.

"Мы обучаем украинцев в Великобритании, 1 500 украинцев уже прошли обучение здесь, в Эстонии, и в больших масштабах в Польше. Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время", – сказал он.

Также он указал, что европейские бойцы не будут сражаться в окопах на украинской территории, подобный вариант исключен. Со слов Певкура, заявление французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военных на Украину "в основном относятся к сфере обучения".

Между тем политолог Александр Асафов выразил уверенность в том, что западные государства прекратят поддержку Киева в связи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чье лидерство является нелегитимным. В эфире радио КП эксперт отметил работу США в медиапространстве, которая осуществляется с назначенными ими руководителями.

В качестве примера Асафов привел экс-кандидата в лидера Белоруссии Светлану Тихановскую и бывшего исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Это что касается внешнего политического медиашоу. При этом им не передают оружие или деньги в долг. Другое дело, как в случае с майским Зеленским, когда вы передаете деньги, оружие и ресурсы человеку, у которого нет никакого подтверждения его легитимности", – заявил Асафов.

Ранее профессор МГИМО Алексей Подберезкин заявил, что при вводе войск в Одессу Франция не сможет заручиться поддержкой союзников. С его слов, прошло уже несколько недель, и инициатива Макрона повисла в воздухе. Речь идет только об имитации деятельности отдельного государства Франции, а не члена НАТО в данном случае, отметил он.