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Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы об интервью. Об этом сообщает РИА Новости.

Карлсон также рассказал, что направил запрос об интервью спикеру палаты представителей Майку Джонсону, который на него не ответил.

"Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", – сказал журналист.

Карлсон заявлял о планах взять интервью у Зеленского еще до того, как взял интервью у Владимира Путина.

Однако, после того, как о готовящемся интервью журналиста с российским президентом стало известно широкой общественности, Карлсон попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", где публикуются личные данные граждан, которых создатели сайта считают врагами Украины. Журналиста обвинили в "манипуляции общественно значимой информацией" и "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".