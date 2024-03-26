Выделенный в марте США пакет помощи Киеву на 300 млн долларов использовали в ноябре – СМИ

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Пакет помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов, который власти США выделили в марте, был использован еще в ноябре 2023 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

300 миллионов долларов были включены в законопроект США о расходах на оборону в 2024 финансовом году. Однако, по словам источника газеты из американской администрации, эти деньги уже были заложены в прошлогодний законопроект, который продлевал финансирование ведомств США, в том числе Пентагона.

Таким образом, объясняет чиновник, эти деньги недоступны для использования, а согласование пакета помощи стало символическим жестом со стороны США, чтобы показать, что Вашингтон "не вышел из игры".

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.