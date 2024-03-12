Белый дом подтвердил планы отправки Киеву новой военной помощи на 300 млн долларов

Фото: 123RF/americanspirit

США передадут Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева. В него войдут ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и большой транш артиллерийских боеприпасов.

По словам Салливана, ВСУ сейчас вынуждены экономить боеприпасы, а Штаты, в свою очередь, не могут предоставить вооружения без негативного влияния на собственную боевую готовность, пока конгресс не согласует новый запрос о помощи Киеву.

По информации Белого дома, выделенной помощи хватит Киеву на несколько недель. Салливан добавил, что у Америки нет планов и намерений направлять свои войска на Украину. Так он прокомментировал высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, согласно которым военнослужащие стран НАТО уже присутствуют на Украине.

Между тем объявлений, которые касались бы возможности поставок Украине тактических баллистических ракет ATACMS, в данный момент у американской администрации нет, подчеркнул помощник по нацбезопасности.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ испытывают трудности из-за нехватки боеприпасов. Однако он заявил, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.

Новости мира: Папа Римский считает, что Украина должна иметь смелость поднять белый флаг