13 марта, 20:13Политика
Послы стран ЕС согласовали еще 5 млрд евро на оружие для Украины на 2024 год
Фото: 123RF/nx123nx
Послы 27 стран Евросоюза договорились о преобразовании Европейского фонда мира, чтобы выделить Киеву дополнительные средства в размере 5 миллиардов евро на военные поставки в этом году. Об этом бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило в соцсети X.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает позором ситуацию с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира.
Министр призвал западных партнеров "с горечью и трезвостью" принять, что стратегия отправки Украине помощи "капля по капле" больше не работает и может "плохо закончиться".
Накануне стало известно, что США передадут Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева, уточнял помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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