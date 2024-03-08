Кулеба назвал позором блокировку европейских средств для Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает позором ситуацию с блокировкой выделения Украине средств из Европейского фонда мира. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается также, что Кулеба поприветствовал недавнее принятие европейской стратегии оборонной промышленности, однако сыронизировал, что Киев "год кричит на каждом углу, что производство оружия должно быть увеличено на общеевропейском уровне".

Министр призвал западных партнеров "с горечью и трезвостью" принять, что стратегия отправки Украине помощи "капля по капле" больше не работает и может "плохо закончиться".

Ранее украинские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Кулебы с поста министра иностранных дел. По данным украинских СМИ, президент Украины в целом недоволен дипломатической службой.