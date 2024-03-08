Зеленский рассматривает возможность увольнения Кулебы – СМИ

Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главы министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как сообщает источник издания, у украинского руководства "много вопросов" к Кулебе. По данным издания, президент Украины в целом недоволен дипломатической службой.

"Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон – даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников", – говорится в материале издания.

Сообщается, что изначально Кулебу рассматривали в качестве посла в Лондоне, однако затем было принято решение назначить на эту должность бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Источник издания также отметил, что наиболее вероятным кандидатом на замену действующему главе МИД является замглавы офиса президента Игорь Жовква. В администрации Зеленского он курирует внешнеполитическое направление.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам попросил направить его на дипломатическую работу. О назначении Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании стало известно 7 марта.