Бундестаг не принял проект резолюции о поставках ракет Taurus ВСУ

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Нижняя палата бундестага отвергла проект резолюции блока ХДС/ХСС, который предложил потребовать от правительства Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Голосование транслировалось на сайте парламента ФРГ.

Сначала в бундестаге состоялись дебаты, в ходе которых большинство фракций высказались против принятия инициативы. Свое мнение высказали 690 депутатов.

"За проголосовали 495, против – 190. Пять воздержались", – уточнила председатель парламента.

Блок ХДС/ХСС не в первый раз пытается через парламент пронести проект резолюции о передаче ВСУ ракет Taurus. В прошлом месяце депутаты Германии большинством голосов отклонили данную инициативу.

При этом депутаты утвердили второй проект документа, который внесла фракция правящей коалиции – социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". Документ содержит рекомендации правительству приступить к поставкам ВСУ дальнобойных систем вооружения для поражения стратегических объектов в тылу РФ. Однако ракеты Taurus не числились в тексте проекта.

Ранее в СМИ писали, что немецкая сторона может рассмотреть предложение Великобритании о круговом обмене ракетами. Журналисты заявляли, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок открыта для предложения британского главы МИД Дэвида Кэмерона предоставить Киеву снаряды таким способом. По данным прессы, Берлин отправит ракеты Taurus Лондону, который перенаправит Украине Storm Shadow.



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