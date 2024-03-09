Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву

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Лондон готов помочь Берлину с решением проблем, мешающих поставке ракет Taurus Киеву, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей британских ракет Storm Shadow Украине. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, Британия собирается тесно сотрудничать с ФРГ по этому и всем другим вопросам, чтобы помочь Украине. Он также подчеркнул, что при использовании данных ракет можно наложить ограничения, которые позволят избежать эскалации. Министр заявил, что Лондон доверяет Киеву и его обещаниям.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины. Но я не буду раскрывать детали и рассказывать нашим оппонентам о том, что мы планируем", – заявил он.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве.

По его словам, для обеспечения контроля над применением ВСУ данных ракет на Украину необходимо было бы отправить немецких военных, однако такой вариант исключен.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение разумным.



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