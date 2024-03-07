Шольц поступил разумно, заявив, что Берлин не поставит Украине ракеты Taurus – Сийярто

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Канцлер Германии Олаф Шольц поступил очень разумно, заявив, что ФРГ не планирует отправлять на Украину ракеты Taurus. Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Я думаю, гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные", – цитирует венгерского министра РИА Новости.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали планы подрыва Крымского моста при помощи ракет Taurus. В Минобороны Германии факт прослушки подтвердили, а Шольц заявил о намерении провести расследование.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не хочет войны с Германией. Он добавил, что Берлин совершает много ошибок и телефонный разговор немецких военных показал запредельную ситуацию в ФРГ.