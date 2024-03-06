Шольц заявил, что утечка разговора военных не подорвала доверие союзников к ФРГ

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Факт утечки разговора немецких военных, в ходе которого обсуждались сценарии удара по Крымскому мосту, не усложнит отношения с союзниками Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине, его выступление транслировал телеканал Welt.

"Я вполне уверен, что доверие между Германией и ее союзниками и друзьями настолько высокое, что произошедшее не подорвет его", – отметил канцлер.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись беседы немецких офицеров на тему подрыва Крымского моста ракетами Taurus. В Минобороны Германии факт прослушки подтвердили, а Шольц заявил о намерении провести расследование.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что РФ не хочет войны с Германией. Он добавил, что Берлин совершает много ошибок и телефонный разговор немецких военных показал запредельную ситуацию в ФРГ.

Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили досрочно