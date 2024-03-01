01:23Политика
Шольц объяснил отказ передачи ракет Taurus Киеву риском ударов по Москве
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Felix Hörhager
Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Он добавил, что для обеспечения контроля над применением ВСУ данных ракет на Украину необходимо было бы отправить немецких военных, однако такой вариант исключен.
Ранее Олафа Шольца обвинили в злоупотреблении разведданными после его слов о том, что военные Великобритании помогают украинским солдатам запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.
До этого немецкий канцлер заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не будет таковым в дальнейшем. Он подчеркнул, что ФРГ не хочет, чтобы текущий конфликт превратился в войну между Россией и НАТО.
Граждане Германии освистали Шольца за поставки вооружения Киеву
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