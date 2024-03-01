Шольц объяснил отказ передачи ракет Taurus Киеву риском ударов по Москве

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Германия воздерживается от поставок Украине крылатых ракет Taurus, так как они способны поражать цели в Москве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Он добавил, что для обеспечения контроля над применением ВСУ данных ракет на Украину необходимо было бы отправить немецких военных, однако такой вариант исключен.

Ранее Олафа Шольца обвинили в злоупотреблении разведданными после его слов о том, что военные Великобритании помогают украинским солдатам запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

До этого немецкий канцлер заявил, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не будет таковым в дальнейшем. Он подчеркнул, что ФРГ не хочет, чтобы текущий конфликт превратился в войну между Россией и НАТО.

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