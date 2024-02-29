Шольца обвинили в раскрытии разведданных после его заявлений о Taurus – СМИ

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Канцлера ФРГ Олафа Шольца обвинили в "вопиющем злоупотреблении разведданными" после его заявлений о том, что британские военные на Украине помогают ВСУ запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Об этом сообщает The Telegraph.

Шольц до этого выступил простив поставок Taurus, которые являются немецким аналогом Storm Shadow, Украине. В своей речи он уточнил, что для этого потребуется присутствие немецких военных на Украине, и сослался на подход Лондона и Парижа в этом вопросе. Шольц добавил, что следование за Британией сделает ФРГ участником конфликта.

"Заявление канцлера относительно предполагаемой причастности Франции и Великобритании к эксплуатации крылатых ракет большой дальности, используемых на Украине, является совершенно безответственным", – цитирует издание депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) и бывшего председателя комитета бундестага по внешней политике Норберта Роттгена.

В свою очередь, британский депутат-консерватор Тобиас Эллвуд назвал заявление Шольца "вопиющим злоупотреблением разведданными", которое намеренно направлено на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину. По его мнению, слова канцлера ФРГ будут использованы РФ для продвижения по эскалаторной лестнице.

До этого СМИ сообщали, что Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. В материале отмечалось, что подобная схема позволит Лондону большую свободу действий в поставках Украине дополнительных крылатых ракет Storm Shadow.

