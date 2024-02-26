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26 февраля, 17:55

Политика

Шольц заявил, что поставки Киеву ракет Taurus могут втянуть ФРГ в конфликт

Фото: 123RF/cylonphoto

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив это опасностью втягивания ФРГ в конфликт, сообщает ТАСС.

"Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем", – сказал политик.

Он напомнил, что речь идет об очень дальнобойном оружии. Шольц также отметил, что его огорчает отсутствие баланса между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus. По его оценке, Украине в первую очередь нужны боеприпасы.

22 февраля бундестаг выступил против резолюции о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus. Депутат парламента ФРГ Клаус Эрнст подчеркнул, что передача боевых комплексов только усугубила бы конфликт на Украине.

До этого аналогичный вопрос бундестаг рассматривал в середине января. Тогда против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались.

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