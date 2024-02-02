Депутат Бундестага Реттген выдвинул Шольцу требование по РФ – СМИ

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Депутат Бундестага Норберт Реттген потребовал от немецкого канцлера Олафа Шольца признать, что Украина важнее РФ, передает Bild.

Реттген написал, что время больше на стороне Владимира Путина, а ситуация вокруг Киева скоро ухудшится для западных стран из-за усиливающегося наступления российских войск. Депутат уверен, что по этой причине надо пойти навстречу Украине и передать стране крылатые ракеты Taurus. Однако Шольц может не согласиться на это, считает политик.

По мнению депутата, канцлер этого не хочет и всегда ищет оправдания. Он и большинство немцев в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) придерживаются мнения, что РФ важнее для безопасности Европы, чем все страны между Германией и РФ, добавил Реттген.

Ранее профессор политологии Варшавского университета Анджей Гиль сказал, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда сделал ставку на Германию, если со стороны США сократятся поставки оружия.

Со слов эксперта, Зеленский неправильно определил возможности Германии. Гиль объяснил, что Берлин, учитывая его небольшой потенциал, не сможет оказать никакую военную помощь Киеву.

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