Минфин Германии отказался в одиночку справляться с бременем помощи Киеву

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Германия не может в одиночку справиться с финансовым бременем конфликта на Украине, сообщил немецкий министр финансов Кристиан Линднер.

Он считает, что все партнеры по Евросоюзу должны усилить поддержку Киева.

"В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше", – цитирует его РБК.

По его словам, у Европы есть общий интерес в суверенитете Украины, поэтому основой сплоченности станет справедливое распределение бремени.

Ранее в СМИ писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц из-за страха остаться один на один в "противостоянии" с Владимиром Путиным призвал Евросоюз нарастить помощь украинской стороне.

В статье отмечали, что канцлер все чаще разочаровывается по поводу уровня военной помощи, которую предоставляет ЕС для Украины. Наиболее крупный вызов безопасности Европы со времен холодной войны – перспектива финансирования Киева без поддержки США, писали в прессе.

17 января стало известно, что Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ.

Против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались.

Граждане Германии освистали Шольца за поставки вооружения Киеву