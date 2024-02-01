Политолог заявил, что Зеленский допустил ошибку, понадеявшись на помощь ФРГ

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Украинский президент Владимир Зеленский допустил ошибку, сделав ставку на помощь Германии в случае сокращения поставок оружия со стороны США. Таким мнением поделился профессор политологии Варшавского университета Анджей Гиль в интервью изданию Do Rzeczy.

По словам эксперта, украинский лидер неверно определил возможности ФРГ. Так, Берлин с его "карликовым" потенциалом не сможет оказать Киеву никакую военную помощь, считает Гиль.

Ранее немецкий министр финансов Кристиан Линднер сообщил, что Германия не может в одиночку справиться с финансовым бременем конфликта на Украине. Он считает, что все партнеры по Евросоюзу должны усилить поддержку Киева.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, не стал наращивать военную поддержку Украине, отметив, что Германия не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые". Министр подчеркнул, что его страна может сама оказаться беззащитной.

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