Британия хочет купить ракеты Taurus у ФРГ для отправки Storm Shadow на Украину – СМИ

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Великобритания предложила Германии продать ей крылатые ракеты Taurus, чтобы Лондон мог поставить Киеву больше своих ракет Storm Shadow. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Великобритания предложила Германии выход из тупиковой дискуссии по поводу поставок на Украину высокоточного оружия большой дальности. Идея заключается в том, чтобы федеральное правительство экспортировало крылатые ракеты Taurus в Великобританию", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что подобная схема позволит Лондону большую свободу действий в поставках Украине дополнительных крылатых ракет Storm Shadow.

Высокопоставленные дипломаты и представители правительства заявили, что данное предложение было сделано Лондоном несколько недель назад и в настоящее время находится на рассмотрении у немецкого руководства.

Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров – ФРГ принципиально не поставляла на Украину вооружение с подобными характеристиками.

17 января стало известно, что Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ.

Против поставок ракет проголосовали 485 депутатов, за резолюцию высказались 178 парламентариев, еще трое воздержались.

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