22 февраля, 17:19Политика
Депутат бундестага заявил, что поставки Украине Taurus привели бы к обострению конфликта
Фото: depositphotos/jakubcejpek
Передача Киеву ракет Taurus только усугубила бы конфликт на Украине, считает депутат парламента ФРГ Клаус Эрнст. Его слова приводит ТАСС.
"Это обострит, сделает ситуацию в Европе опаснее и приведет к тому, что мы еще больше будем втянуты в эту войну. <...> Нам нужны мирные переговоры, режим прекращения огня, и мы нуждаемся в архитектуре безопасности, которая обеспечит мир", – подчеркнул он.
17 января бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ.
В начале февраля депутат Норберт Реттген потребовал от немецкого канцлера Олафа Шольца признать, что Украина важнее РФ. Он призвал пойти навстречу Украине и передать стране крылатые ракеты Taurus.
В четверг, 22 февраля, бундестаг вновь выступил против резолюции о поставках Киеву дальнобойных ракет.
Киев попросил у Берлина крылатые ракеты Taurus – СМИ
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