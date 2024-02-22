Депутат бундестага заявил, что поставки Украине Taurus привели бы к обострению конфликта

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Передача Киеву ракет Taurus только усугубила бы конфликт на Украине, считает депутат парламента ФРГ Клаус Эрнст. Его слова приводит ТАСС.

"Это обострит, сделает ситуацию в Европе опаснее и приведет к тому, что мы еще больше будем втянуты в эту войну. <...> Нам нужны мирные переговоры, режим прекращения огня, и мы нуждаемся в архитектуре безопасности, которая обеспечит мир", – подчеркнул он.

17 января бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию об отправке на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus, которая была подготовлена Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами ФРГ.

В начале февраля депутат Норберт Реттген потребовал от немецкого канцлера Олафа Шольца признать, что Украина важнее РФ. Он призвал пойти навстречу Украине и передать стране крылатые ракеты Taurus.

В четверг, 22 февраля, бундестаг вновь выступил против резолюции о поставках Киеву дальнобойных ракет.



Киев попросил у Берлина крылатые ракеты Taurus – СМИ