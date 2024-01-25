Глава МО ФРГ заявил, что не в курсе о британском предложении по покупке ракет Taurus

Фото: РИА Новости/Мария Диментова

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что не в курсе по поводу предложения Лондона о покупке немецких ракет Taurus. Об этом сообщает издание Bild.

"Мне ничего не известно об этом предложении. Если об этом и идут переговоры, то не со мной", – уточнил министр.

Вместе с тем он опроверг сообщения о том, что причиной колебаний ФРГ по вопросам поставок Taurus Киеву стали какие-либо угрозы со стороны Москвы.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, согласно которой Лондон предложил Берлину продать ему крылатые ракеты Taurus, чтобы британская сторона могла поставить Украине больше своих ракет Storm Shadow.

В статье говорилось, что такой план помог бы Британии получить большую свободу действий в поставках Киеву подобных снарядов. СМИ ссылалось на высокопоставленных дипломатов и представителей правительства, которые рассказали, что предложение было сделано Лондоном несколько недель назад.

Граждане Германии освистали Шольца за поставки вооружения Киеву