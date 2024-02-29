Канцлер ФРГ исключил отправку немецких военных и войск НАТО на Украину

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Ни немецких военных, ни войск Североатлантического альянса не будет на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время разговора с гражданами в Дрездене, трансляция велась на сайте правительства.

"Мы не допустим эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО", – сказал он.

Шольц добавил, что если бы немецкие военнослужащие и солдаты Альянса отправились на Украину, то это повлекло бы за собой такую опасность.

Ранее канцлер ФРГ также сообщал, что НАТО не является стороной украинского конфликта и не станет ей в будущем. Со слов Шольца, Германия не хочет, чтобы конфликт РФ и Украины превратился в войну между Россией и НАТО.

В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин указал, что поражение Украины в СВО может грозить прямым военным столкновением РФ и Альянса. По его мнению, если Киев потерпит поражение, то Москва "не остановится".