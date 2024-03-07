В ГД внесли проект обращения к Бундестагу из-за участия Германии в преступлениях ВСУ

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В Госдуму внесли инициативу обращения к Бундестагу на фоне участия ФРГ в преступлениях украинской стороны против мирных граждан и в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре в России. Об этом рассказал глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Проект обращения к Бундестагу в связи с утечкой разговора немецких офицеров внесен в Госдуму. Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта", – цитирует его ТАСС.

Ранее журналистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных военных Германии. Они обсуждали тему атаки на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus.

В Минобороны ФРГ факт прослушки подтвердили. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует организовать расследование. Позже он выразил уверенность в том, что ситуация не усложнит отношения с союзниками ФРГ.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не хочет войны с Германией. По его словам, Берлин делает много ошибок и телефонный разговор офицеров Бундестага показал запредельную ситуацию в ФРГ.

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