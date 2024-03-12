В Пентагоне заявили, что новой военной помощи Киеву хватит на несколько недель

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Новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Помощь предоставит украинцам крайне необходимые возможности, но, вероятно, их хватит на считанные недели – даже близко недостаточно, чтобы быть в состоянии продолжать поддерживать эту борьбу", – приводит его слова РИА Новости.

Райдер отметил, что Пентагону удалось изыскать деньги на этот пакет помощи, добившись от поставщиков снижения цен на восполнение ранее переданных вооружений и боеприпасов.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов.

По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева. В него войдут ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и большой транш артиллерийских боеприпасов.

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