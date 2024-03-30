В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников

Фото: ТАСС/AP/Alastair Grant

На кладбищах в странах Европы появляется все больше могил наемников, погибших на Украине, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве. Там стоит большой черный гранитный памятник с прорезанным в центре крестом. Место рассчитано на двоих, но погибший покоится в левой части – это уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения.

Под фотографией молодого человека в камуфляже написано, что там лежит поляк доброволец, солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины.

Ранее источник ТАСС сообщал, что большая группа иностранных наемников была ликвидирована в результате ракетного удара по одесскому санаторию "Мрия". 15 марта были уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены.

До этого в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.

