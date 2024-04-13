Украинские войска потеряли до 210 солдат на купянском направлении

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Украинская армия потеряла до 210 военнослужащих, 4 самоходные артиллерийские установки и 6 минометных расчетов на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигму.

Он уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские подразделения уничтожили две САУ 2С1 "Гвоздика", САУ Krab польского производства, самоходную пушку "Гиацинт-С", шесть минометных расчетов и орудие М119 американского производства.

Помимо этого, войска РФ поразили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы "Нота" и два склада боеприпасов ВСУ, добавил Бигма.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и военно-промышленного комплекса Украины.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военнослужащие, предварительно, нанесли удар по заводу "Мотор сич" в Запорожье.