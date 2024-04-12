Подполье сообщило о возможном поражении завода "Мотор сич"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

По предварительным данным, ВС РФ нанесли удар по заводу "Мотор сич" в Запорожье. Об этом рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что примерно в 01:20 был слышен удар на юго-восточной окраине города.

"Вероятно, в завод "Мотор сич" повторно. Очень мощно", – прокомментировал Лебедев.

Ранее ВС РФ нанесли удар по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где ВСУ ремонтировали технику. Повреждены цеха с военной техникой, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.