12 апреля, 10:42Политика
Подполье сообщило о возможном поражении завода "Мотор сич"
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
По предварительным данным, ВС РФ нанесли удар по заводу "Мотор сич" в Запорожье. Об этом рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что примерно в 01:20 был слышен удар на юго-восточной окраине города.
"Вероятно, в завод "Мотор сич" повторно. Очень мощно", – прокомментировал Лебедев.
Ранее ВС РФ нанесли удар по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где ВСУ ремонтировали технику. Повреждены цеха с военной техникой, отметил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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