Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия ударила по заводу "Прогресс" и конструкторскому бюро "Ивченко-прогресс", где украинские силы ремонтировали технику. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Повреждены ремонтные цеха с военной техникой нацистов. Удары по заводу "Прогресс" и КБ "Ивченко-прогресс", задействованным вместе с "Мотор сич" в производстве и ремонте военной техники бандеровцев", – цитирует Рогова ТАСС.

В Разумовке российская армия накрыла сосредоточение боевиков ВСУ. Там же войска нанесли удары по предприятиям и военным объектам противника.

Ранее ВС РФ поразили личный состав ВСУ в Днепропетровской области. Он был размещен в Доме культуры и гимназии в городах Никополь и Марганец. Сумская область тоже получила серию из ФАБов, РСЗО и неуправляемых ракет.

