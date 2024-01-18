В ВОЗ опровергли сообщения о грядущей пандемии в мае 2024 года

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Роспотребнадзор организовал консультации с представителями МИД РФ и Всемирной организации здравоохранения, которые не подтвердили информацию о пандемии в мае 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми телеграм-каналами", – уточняется в сообщении.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые прививки от COVID-19 в России больше не нужны. При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация. По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю, с 8 по 14 января, увеличилась на 12,6%. Число госпитализаций за указанный период составило 3 746, что на 21,4% больше, чем неделей ранее.

Доктор биологических наук Петр Чумаков, в свою очередь, спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в России в феврале. Он отметил, что нынешний рост числа больных – обычное явление. Это происходит каждый сезон, после чего число случаев снижается.

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом