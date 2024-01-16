Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла на 12,6% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю, с 8 по 14 января, увеличилась на 12,6%. Об этом сообщается на сайте Оперштаба.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", – отметили в штабе.

Число госпитализаций за указанный период составило 3 746, что на 21,4% больше, чем неделей ранее. Увеличение госпитализаций зафиксировали в 54 субъектах РФ, а в 25 из них рост оказался выше, чем в среднем по стране.

Вылечились от коронавируса за минувшую неделю 39 743 гражданина, что на 3% меньше, чем семью днями ранее. Умерли от COVID-19 150 человек.

Ранее сообщалось, что новые штаммы COVID-19 за 2023 год не стали опаснее для человека и не приобрели новых патогенных свойств. По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, при этом выросли заразность и количество людей, которые не обращаются за медпомощью и продолжают распространять вирусы.

В свою очередь, доктор биологических наук Петр Чумаков спрогнозировал падение заболеваемости гриппом и COVID-19 в России в феврале. Он отметил, что нынешний рост числа больных – обычное явление. Это происходит каждый сезон, после чего число случаев снижается.

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом