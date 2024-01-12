12 января, 17:29Общество
Роспотребнадзор не зафиксировал чрезвычайных эпидситуаций в РФ в новогодние выходные
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Во время новогодних праздников в России не было выявлено чрезвычайных эпидемиологических ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, в этот период у сотрудников ведомства было немало работы, но они продолжают трудиться в режиме повышенной готовности.
Ранее в столичном Роспотребнадзоре рассказали, что в Москве в течение трех прошедших недель зафиксировано снижение интенсивности заболевания гриппом и ОРВИ. В первую неделю января 2024 года число зафиксированных заболеваний оказалось ниже на 63,6% по сравнению с предыдущей неделей.
По итогам первой недели января в РФ зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Общее число зарегистрированных случаев заболеваний составило 527 тысяч.
Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ
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