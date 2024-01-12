Роспотребнадзор не зафиксировал чрезвычайных эпидситуаций в РФ в новогодние выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во время новогодних праздников в России не было выявлено чрезвычайных эпидемиологических ситуаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, в этот период у сотрудников ведомства было немало работы, но они продолжают трудиться в режиме повышенной готовности.

Ранее в столичном Роспотребнадзоре рассказали, что в Москве в течение трех прошедших недель зафиксировано снижение интенсивности заболевания гриппом и ОРВИ. В первую неделю января 2024 года число зафиксированных заболеваний оказалось ниже на 63,6% по сравнению с предыдущей неделей.

По итогам первой недели января в РФ зафиксировали снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 51,4%. Общее число зарегистрированных случаев заболеваний составило 527 тысяч.

Московские медучреждения укомплектованы всем необходимым для борьбы с ОРВИ