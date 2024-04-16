СК возбудил дело после смерти пациентки в частной клинике в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пациентка частной клиники скончалась после абдоминопластики живота. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Столичный главк СК РФ рассказал о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

Расследование осуществляется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть.

"14 апреля в частной клинике, расположенной на севере Москвы, пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через непродолжительное время скончалась", – говорится в публикации.

Сейчас специалисты проводят в медучреждении обыск, анализируют и изымают документацию, выясняют обстоятельства происшествия. Планируется провести ряд судебных экспертиз.

Полиция уточнила в беседе с ТАСС, что речь идет о "СМ-клинике".

Ранее стало известно о смерти пациента через несколько дней после операции в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique.

Следователи организовали проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело. Сам Хайдаров рассказал, что был лично знаком с погибшим продюсером Петром Гавриловым. По его версии, мужчина обратился в клинику для хирургического изменения желудка и через 2 дня его выписали.

