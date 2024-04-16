Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

В Москве начинаются работу по благоустройству, сообщил Сергей Собянин. В порядок приведут свыше 2,5 тысячи общественных пространств. Среди них в том числе водоемы, улицы и дворы.

В 2024 году меняется подход к благоустройству улиц, их ремонт станет более комплексным. По словам мэра Москвы, нужно, чтобы не только в центре города, но и во всех районах Москвы улицы выглядели достойно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.