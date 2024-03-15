Собянин: Москва обладает уникальной по масштабам сетью культурных центров

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве в рамках нацпроекта "Культура" ведется масштабная реконструкция культурных центров, чтобы превратить их в современные пространства для занятий творчеством, работы и отдыха. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Всего в столице порядка 250 культурных центров, история многих из них восходит к советским домам культуры. С 2020 года были приведены в порядок уже 88 зданий, в планах на этот год – еще 14 объектов.

"Реконструкция зданий идет рука об руку с переоснащением современным оборудованием. С 2020 года мы поставили в культурные центры почти 6 000 единиц различной техники, включая музыкальные инструменты, театральное оборудование, компьютеры, бытовую технику и многое другое", – отметил мэр Москвы.

По его словам, новые возможности дают мощный толчок к развитию культурных центров: в них расширяется традиционная деятельность, появляются новые секции, кружки и прочее.

По итогам прошлого года общее число секций и творческих объединений превысило 7,5 тысячи, а их участниками стали 118 тысяч человек всех возрастов. Каждый день в культурных центрах организуются концерты, спектакли, литературные чтения и многое другое – более 26 тысяч мероприятий в прошлом году.

Прошлый год в целом стал рекордным по посещаемости – столичные культурные центры приняли 2,5 миллиона человек, что на 3,6% больше, чем в 2022 году.

"На протяжении многих лет наиболее популярным в Москве является Культурный центр ЗИЛ на "Автозаводской". Здесь бережно хранят многолетние традиции, тонко чувствуют современные тенденции и задают новые тренды", – рассказал Собянин.

В этом культурном центре работает более 30 клубов, кружков и секций, из них 12 впервые открылись в 2023 году.

Благодаря мультиформатности площадки здесь можно реализовать несколько крупных проектов, один из них – Театральная лаборатория ЗИЛ. Задачей проекта является поддержка негосударственных театров и молодых театральных режиссеров.

В другом культурном центре – "Зеленоград" – работает свыше 60 клубов и любительских объединений. Их них 27 имеют почетные звания и являются лауреатами общероссийских и международных конкурсов. На этой площадке проводятся более 600 мероприятий в год.

"Одной из традиций культурного центра являются "Зеленоградские балы" – возможность не только послушать классическую музыку, но и познакомиться с хореографией и этикетом", – добавил градоначальник.

Одним из крупнейших культурных центров в Москве является "Меридиан" на Профсоюзной. Здесь функционируют около 80 кружков, в том числе "Хореографический ансамбль "Школьные годы", который был создан еще в 1960 году.

С 2021 года "Меридиан" является одной из главных площадок фестиваля "Видеть музыку", на котором музыкальные театры из самых разных городов России показывают свои постановки.

Здесь в том числе активно реализуются несколько интересных проектов, к примеру, "Меридиан. Киноклуб", в рамках которого мультипликаторы и молодые режиссеры могут представить зрителям свои работы.

"Уверен, в этом году культурные центры Москвы подготовят не меньше увлекательных и полезных мероприятий. Их двери открыты для каждого москвича", – заключил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что премьера спектакля "Праздник непослушания" по повести Сергея Михалкова состоится в Московском театре иллюзии 16 марта. На цирковой арене развернется сказочное приключение для всей семьи, где фантастические ситуации граничат с реальностью.

До этого стало известно, что в концертном зале "Зарядье" 24 марта начнется цикл лекций "Все оперы Римского-Корсакова", который будет посвящен 180-летию со дня рождения композитора.

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