Москвичам рассказали о культурной программе в городских парках в выходные

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Столичные парки, подведомственные департаменту культуры, пригласили москвичей и гостей города посетить в выходные ряд мероприятий. Их организуют с 16 по 17 марта.

В Парке Горького 16 марта пройдет увлекательная пешая прогулка с биологом. Для участия в ней необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Сбор всех желающих состоится в 14:30 около левого пилона центральной арки главного входа.

Парк "Северное Тушино" приглашает москвичей на мастер-класс "Коты в цветах". Он состоится 17 марта в 11:00 в павильоне "Экодом с котом". Зарегистрироваться можно на сайте.

В ландшафтном парке "Митино" в павильоне "Лекторий" 15 марта в 19:00 пройдет концерт группы "Неждан Негадан". В школе юного археолога 17 марта в 12:00 пройдет современный мечевой бой. Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте.

В парке "Фили" 16 марта в 12:00 для гостей организуют бесплатный показ нескольких серий известного мультсериала "Пчелография". Более того, в центре "Фили Холл" в 15:00 пройдет лекция "Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта".

В "Царицыне" 16 марта в 13:00 можно будет послушать сказки Ганса Христиана Андерсена. Для этого необходимо заранее приобрести билеты, перейдя по ссылке.

В "Коломенском" 16 и 17 марта проведут экскурсии по Конюшенному двору. Гости познакомятся с лошадьми разных пород, а также узнают об изготовлении подков в древности. Для посещения необходимо заранее приобрести билеты на сайте.

Мероприятия в выходные также пройдут в парке "Сокольники", саду "Эрмитаж" и парке Дружбы. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий можно на портале мэра и правительства Москвы.

Между тем 17 марта в "Аптекарском огороде" состоится празднование Масленицы. Мероприятие начнется в 14:00 в центре поля. Для посетителей подготовят активности, забавы и сожжение чучела.

