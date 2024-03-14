Более тысячи мастер-классов подготовили для посетителей фестиваля "Московская Масленица"

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Жители и гости Москвы смогут посетить более тысячи различных занятий и мастер-классов, которые пройдут в рамках фестиваля "Московская Масленица". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, фестиваль проходит до 17 марта на 29 площадках в разных районах города. Гости смогут попробовать 50 разных видов блинов, увидеть выступления музыкантов и артистов, а также посетить кулинарные, ремесленные и декоративно-прикладные мастер-классы для детей.



"Юных участников познакомят с масленичными традициями регионов России – от Калининграда до Владивостока. Мастер-классы проведут профессиональные повара, кузнецы, ткачи и швеи. Под их руководством ребята смогут смастерить памятные сувениры, украсить посуду и испечь блины с оригинальными начинками", – добавила Сергунина.

В частности, каждый день фестиваля с 12:00 до 20:00 в кузнице на Тверской площади будут показывать, как освоить начальные навыки ремесла. Гости смогут своими руками изготовить тематические сувениры. В цветной оранжерее 14 и 15 марта дети смогут создать декоративную птицу счастья, а 16-го и 17-го числа – масленичную куклу и лошадок.

Посетители смогут узнать подробнее о росписи по дереву, если посетят пальмовую оранжерею. Специалисты проведут занятия по украшению деревянной утвари в различных техниках. Тематические мероприятия пройдут у станции метро "Алма-Атинская", на Мичуринском проспекте и в Зеленограде, где покажут виды декоративной росписи разных регионов РФ.

Гости ремесленной мастерской в Камергерском переулке смогут смастерить куклу-мотанку, браслет и жаворонка из глины, на улицах Матвеевской и Перерве они познакомятся с гончарным делом, а у Гольяновского пруда – со столярным.

Главной темой мастер-классов возле метро "Некрасовка" станут музыкальные инструменты и масленичные игрушки, а в кинодоме на Городецкой улице изучат основные профессии сферы кино. В программу здесь вошли уроки актерского мастерства и фотопозирования, создание кинохлопушки, съемки, интервью и многое другое.

На рыбном рынке "Москва – на волне" посетители смогут посетить кулинарные мастер-классы, где приготовят блины с рыбой, овсяные блинцы с риетом из судака, а также картофельные блины с сельдью и пшеничные блины с кальмаром. Однако для участия в мероприятии нужна предварительная регистрация.

"Желающие смогут принять участие в кулинарных занятиях на Ореховом бульваре, площади Славы, бульваре Дмитрия Донского и других площадках", – заключили в сообщении.

Ранее стало известно, что в рамках "Московской Масленицы" на Кузнецком Мосту организовали круглосуточный блинный марафон. Каждые четыре часа здесь печет блины один из известных поваров. Аналогичные мероприятия по выпеканию блинов пройдут и на рыбном рынке Москвы.



Праздничные гулянья в честь праздника также пройдут на территории комплекса "Солнце Москвы". По данным пресс-службы площадки, это произойдет 16 и 17 марта.

Москвичей пригласили отметить Масленицу на площадках фестиваля