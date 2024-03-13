100 отелей и ресторанов присоединились к проекту "Московское чаепитие"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

С проектом "Московское чаепитие" стали сотрудничать 100 отелей и ресторанов. Ежедневно в 16:00 гости могут заказать специальный сет, который подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В сеты также входят варенье из черники, малины или черной смородины, калачи, сайки, бублики, рогалики, коврижки и другая выпечка. Заведения, которые присоединились к проекту, можно узнать по особой наклейке на двери.

"Московское чаепитие" заработало в начале декабря 2023 года. На Тверской площади посетителям в течение новогодних праздников предлагали познакомиться с чайными традициями и приобрести угощения на ярмарке. В разных точках Москвы располагались мобильные чайные станции.

"Любителей ароматного напитка в Москве называли чайниками и чайницами. Москвич, который мог позволить себе чай, был высокого достатка – оттуда пошло выражение "кяхтинский чай да муромский калач – полдничает богач", – рассказал кандидат исторических наук Иван Соколов.

По его словам, чай стал напитком для всех граждан в 10–20-е годы XIX века. В 1821 году был издан указ "О дозволении производить продажу в трактирных разного рода заведениях с семи часов утра до 12 пополудни и содержать в ресторациях чай".

Эксперт отметил, что самым дешевым видом распития было вприглядку, когда чай подавали без дорогого песка.

Организаторы проекта взяли за основу старинные столичные рецепты. По ним приготовили выпечку, которую можно было приобрести на Тверской площади. В некоторых сетах есть сайки, которые представляют из себя продолговатые булочки с изюмом, популярные в ХIX веке.

Исторически чай подавался в красивой фарфоровой посуде, в стаканах с подстаканниками и из самоваров. Мобильные станции "Московского чаепития" сделали частью народных гуляний. В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима" посетители могли выпить чай из самовара.

Дизайн для фарфоровых наборов проекта разработали с напоминанием о главных достопримечательностях Москвы. На красных чашках, чайнике и блюдцах присутствуют золотистые силуэты "Москва-Сити", сталинских высоток и других зданий.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме "Россия" на ВНДХ ежедневно проходит аудиовизуальный спектакль "Московское чаепитие", посетители которого через историю одной семьи знакомятся с традицией столицы – вести душевные беседы за чашкой чая. Чаепитие проходит каждый день в 16:00, мероприятие стало частью программы Дома российской кухни.



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