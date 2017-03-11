Есть блины и веселиться: главные традиции и приметы на Масленицу

В понедельник, 11 марта, россияне начинают отмечать Масленицу. По традиции она длится семь дней и завершается Прощеным воскресеньем. На Руси праздник всегда отмечали широко, с шумными гуляньями, чаепитиями и, конечно, же блинами. О традициях, приметах и запретах в Масленичную неделю читайте в материале Москвы 24.



История и традиции праздника

Масленица – любимый праздник многих россиян. Он имеет языческие корни, однако сохранился на Руси даже после принятия христианства. В церковной традиции его называют по-другому – Мясопустной, или Сырной седмицей. Для верующих это подготовительный период к Великому посту, который начинается сразу же после Масленицы.

В 2024 году Масленичная неделя выпала на 11–17 марта. Ее даты ежегодно меняются и зависят от Пасхи. Главный христианский праздник тоже отмечают в разные числа (в этом году 5 мая). Чтобы понять, когда начнется Масленица, необходимо отнять 56 дней от даты Пасхи.

Саму Масленичную неделю делят на два периода. Первую часть называют Узкой Масленицей. Она длится с понедельника по среду. С четверга начинается второй период – Широкая Масленица, на который по традиции приходятся масштабные празднования. Помимо того, у каждого дня есть свое собственное название. Понедельник – Встреча. В этот день пекут первый блин, а раньше еще и собирали солому для чучела.

Вторник – Заигрыш. На второй день устанавливали чучело, постепенно начинались гулянья. Кроме того, проходили смотрины невест. Среда – Лакомка. В это время полагалось принимать гостей, а зятьям – ходить на блины к теще. Четверг – Разгуляй. В этот день раньше устраивали кулачные бои. Пятница носит название Тещины вечерки. С ней наступал черед зятя приглашать тещу к себе в гости. Считалось, что от этого дня зависит, какими на протяжении года будут отношения в семье.

Субботу – Золовкины посиделки. В гости к молодой паре наведывались родственники мужа. Заключительный день перед Великим постом – Прощеное воскресенье. Это время, когда положено приносить друг другу извинения. Другим важным ритуалом в воскресенье было сжигание чучела на костре. Это символизирует прощание с зимой и переход к весне.



Приметы и запреты

Фото: Москва 24

Согласно поверьям, если не отметить Масленицу пышно, то можно отдалить приход весны и не получить хороший урожай. Кроме того, существует множество примет к этому празднику, связанных с погодой. Считается, что если в канун праздничной недели ударил мороз, то лето выдастся скорее теплым, а не жарким. Если во время Сырной седмицы наблюдается много сосулек на крышах, то это говорит об урожайности года и сопутствии успеха в любых начинаниях. В то же время плохая погода в Прощеное воскресенье предвещает теплую и ясную весну.

Немало примет существует и для незамужних. Например, знакомство во время Масленицы сулит свадьбу, а ссора предупреждает о расставании. В Масленичную неделю гадали и по главному праздничному угощению. Если первый испеченный блин легко переворачивался, был золотистым и ровным, это предвещало скорое и счастливое замужество. Если лакомство, наоборот, прилипнет к сковороде, то в ближайший год предложения руки и сердца не будет.

Еще один вариант гадания "по блинам" позволял девушкам узнать имя своего будущего мужа. Для этого нужно было угостить лакомством первого встречного. Считалось, что имя незнакомца окажется таким же, как и у супруга.

Вместе с тем на Масленицу действуют и некоторые запреты. Например, нельзя есть мясные блюда, поскольку идет подготовка к Великому посту. Также запрещено объедаться, ругаться, сквернословить и завидовать. Согласно приметам, гостей нельзя встречать в неубранном жилище. Работать в праздничную неделю можно. Но самое главное – не забывать веселиться.

