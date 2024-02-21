Москвичи смогут познакомиться с традициями московского чаепития на выставке "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На выставке-форуме "Россия" на ВНДХ ежедневно проходит аудиовизуальный спектакль "Московское чаепитие", посетители которого через историю одной семьи знакомятся с традицией столицы – вести душевные беседы за чашкой чая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Чаепитие проходит каждый день в 16:00, мероприятие стало частью программы Дома российской кухни. В гастропавильоне выставки до 19:00 гости могут попробовать особый сет, созданный специально в рамках проекта. В его состав входит московский бублик, рогалик, варенье и разнообразие чаев.

"Культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие" началась в столице в декабре прошлого года. Она посвящена традициям гостеприимства и городской истории. Только в новогодние праздники фестивальные площадки проекта посетили около 215 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Узнать больше о чайной культуре можно в туристско-информационном центре на Тверской площади и на мобильных чайных станциях. В общей сложности гости выпили уже 36 тысяч литров чая. В настоящий момент проект проводят в ресторанах и отелях Москвы, а также на ВДНХ.

Ранее стало известно, что 21 февраля на выставке-форуме пройдет Всемирный день гида. Посетителям предложат принять участие в тематических прогулках и лично поздравить экскурсоводов с профессиональным праздником. Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в 13:00 и в 18:00 организаторы проведут обзорные экскурсии по территории выставки.

400 бесплатных экскурсий проведут в столице в честь Всемирного дня гида