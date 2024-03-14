14 марта, 08:55Город
Москвичи отпразднуют Масленицу в "Аптекарском огороде" 17 марта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Празднование Масленицы пройдет 17 марта в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале сада.
Мероприятие начнется в 14:00 в центре поля. Для посетителей подготовлены активности, забавы и сожжение чучела. Бесплатный вход организуют для дошкольников, студентов МГУ имени М. В. Ломоносова и членов многодетных семей, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Кузнецком мосту в рамках "Московской масленицы" проводится круглосуточный блинный марафон. Столичные повара готовят для гостей блины все семь дней фестиваля. Посетители могут попробовать угощение с традиционными или необычными начинками.
Также 16 и 17 марта на рыбном рынке "Москва – на волне" пройдут кулинарные баттлы, в которых будут соревноваться студенты восьми московских вузов под руководством шеф-поваров. Победившую команду определят гости фестиваля, которые оценят оригинальность и подачу блюда.
Масленичные гуляния начались во многих столичных парках
Читайте также
- Метровые блины приготовят на территории аттракциона "Солнце Москвы" на Масленицу
- Выступления народных коллективов подготовили в рамках фестиваля "Московская Масленица"