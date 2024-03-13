Круглосуточный блинный марафон организовали в рамках "Московской Масленицы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Круглосуточный блинный марафон на Кузнецком Мосту организовали в рамках "Московской Масленицы". Знаменитые повара столицы готовят блины все семь дней фестиваля, передает портал мэра и правительства Москвы.

Посетители в любое время могут попробовать блюдо как с традиционными или необычными начинками, так и без них. Каждые четыре часа блины печет новый известных повар, среди которых Сергей Миронов, Андрей Махов, Артем Лапин, Александр Волков-Медведев, Артем Мартиросов.

Сам марафон организовали на площади по адресу улица Кузнецкий Мост, владение 7. В рамках фестиваля продут в том числе кулинарные батлы на рыбном рынке "Москва – на волне". Поединки по выпеканию блинов состоятся 16 и 17 марта.

Профессиональные повара приготовят царские гречневые блины со слабосоленой семгой и козьим сыром, блины со шпинатом и кальмаром в сливочном соусе, овсяные блинцы с рийетом из судака и многое другое.

"В искусстве выпекания блинов будут соревноваться и студенческие команды восьми московских вузов под руководством шеф-поваров. От молодых людей не требуется специальная подготовка. Для всех команд в батле создадут равные условия и предложат одинаковые ингредиенты для теста", – говорится в сообщении.

Жюри станут сами гости фестиваля, именно они определят команду-победителя. Оценивать будут оригинальность рецепта и подачу блюда.

В частности, 16 марта с 13:00 до 16:45 состоятся четыре кулинарных батла по 45 минут. К ним присоединятся два студента из двух вузов. Уже 17 марта с 13:00 до 16:45 пройдет соревнование профессиональных поваров.

Рыбный рынок "Москва – на волне" проведет свою специальную развлекательную программу в честь Масленицы. Гости смогут посетить тематические детские мастер-классы, аттракцион "Блин фортуны", а также получат возможность посмотреть выступление фолк-группы.

Праздничные гуляния пройдут и на территории многофункционального комплекса "Солнце Москвы". Посетить их можно в выходные дни, 16 и 17 марта. Гостям предложат побывать на кулинарном шоу по приготовлению метровых блинов.

Более 25 площадок открылись в рамках фестиваля "Московская Масленица"