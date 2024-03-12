Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 18 мая и будет посвящена семейным реликвиям. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Тема в Год семьи – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Каждый музей будет строить свою уникальную программу мероприятий на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях", – написала она в своем телеграм-канале.

Для молодого поколения подготовят отдельную акцию. Как пояснила Любимова, его представителям, привыкшим хранить воспоминания в онлайн-формате, предложат записать их в дневники, распечатать фотографии, найти семейные реликвии и поделиться ими. Самые интересные истории опубликуют в соцсетях.

Финальной частью акции станет создание виртуальной галереи семейных реликвий на сайте Минкультуры РФ.

Сергей Собянин ранее сообщил, что Москва является первой среди столиц мира по доступности и разнообразию музеев. В рейтинге Global Cities Index 2023 город занял седьмое место из 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь". В среднем за год в столице проходит 14 тысяч мероприятий и 1 300 выставок.



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