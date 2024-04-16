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16 апреля, 12:15

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Корпуса "Стрела" и "Спектр" запустили на территории МГТУ им Баумана

Корпуса "Стрела" и "Спектр" запустили на территории МГТУ им Баумана

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На территории МГТУ имени Баумана открыли многофункциональный комплекс с корпусами "Стрела" и "Спектр". Их построили рядом с университетским спорткомплексом, а уличные спортплощадки со стороны реки перенесли на территорию стадиона "Металлург".

В корпусе "Спектр" расположатся столовая, коворкинг, зоны для общения, центр информации, залы для самоподготовки и для групповых занятий. А "Стрела" вместит центр здоровья, киберспортивный клуб, аудитории для самоподготовки, а также залы для индивидуальных и групповых занятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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