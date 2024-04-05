56 млн цветов высадят в московских цветниках

Подготовка к летнему сезону в столичных парках находится в самом разгаре. Рабочие красят и ремонтируют скамейки, засеивают газоны и высаживают растения. Для украшения Москвы в 2024 году приготовили 56 миллионов цветов.

По словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, цветники будут разбиты во всех округах Москвы. Первыми зацветут 4,5 миллиона виол трехцветных, анютины глазки и тюльпаны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.