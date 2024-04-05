Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 апреля, 10:30

Город

56 млн цветов высадят в московских цветниках

56 млн цветов высадят в московских цветниках

Новые проекты КРТ не изменят оригинальный облик Москвы

"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

Несколько новых проектов КРТ утвердили в Москве

Прогулочная зона в Ясеневе появилась благодаря проекту "Активный гражданин"

Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Эскалаторы и лифты установили на станции "Авиамоторная" БКЛ

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

Подготовка к летнему сезону в столичных парках находится в самом разгаре. Рабочие красят и ремонтируют скамейки, засеивают газоны и высаживают растения. Для украшения Москвы в 2024 году приготовили 56 миллионов цветов.

По словам главного агронома ГБУ "Озеленение" Елены Назаровой, цветники будут разбиты во всех округах Москвы. Первыми зацветут 4,5 миллиона виол трехцветных, анютины глазки и тюльпаны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика