Жители Царицына приступили к переезду в новостройку по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Царицыно жители пятиэтажки по адресу Кантемировская улица, дом 27 приступили к переезду в новостройку на Пролетарском проспекте, дом 14а. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, в новом доме 116 квартир, из которых две оборудованы для маломобильных граждан.

"В каждой из них выполнена светлая чистовая отделка по стандартам программы реновации", – добавил Левкин.

Специалисты также благоустроили двор дома, где были сделаны проезды, пешеходные зоны, площадки для отдыха, спорта и детей, а также скамейки, урны, газоны и наружное освещение.

Как сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке были подготовлены для 260 жильцов.

"Жители, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, могут выбрать удобные для себя дату и время и записаться онлайн на осмотр предложенной жилплощади", – напомнил он.

Горожане получают брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых описаны семь шагов по переселению и QR-коды со ссылками на сервисы портала mos.ru, благодаря которым можно записаться на осмотр, подписание договора и прочее.

Отмечается, что на первом этаже новостройки в скором времени будут открыты предприятия сервисно-бытовых услуг.

Это уже 7 новостройка в районе и 26 в Южном административном округе, которая была передана под заселение по программе реновации. Таким образом, первый этап программы выполнен в ЮАО на 72%, в частности, в Царицыне – на 85%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Западном административном округе Москвы в рамках программы реновации идет строительство и проектирование 46 новых домов, 36 из которых уже передали под заселение.

До этого стало известно, что в Нижегородском районе на юго-востоке столицы под заселение передали пятую новостройку в рамках программы реновации. Новый жилой дом расположен на улице Нижняя Хохловка, 6. Его общая площадь нового дома составляет более 31 тысячу квадратных метров.