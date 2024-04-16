Свыше 40 тыс москвичей воспользовались бесплатными грузчиками для переезда по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

41,2 тысячи столичных семей воспользовались бесплатными услугами грузового автотранспорта и грузчиков для перевозки мебели, бытовой техники и других вещей по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что 30% из них подали заявку онлайн через суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, большая часть таких семей – около 8 тысяч – проживают в Юго-Восточном административном округе, 6,2 тысячи – на севере столицы, 5,4 тысячи – на востоке.

Глава департамента также добавил, что со старта программы реновации в новые дома заехали уже 54,2 тысячи москвичей.

"Чтобы ничто не омрачало радость от переезда, город помогает с перевозкой вещей в новую квартиру, бесплатно предоставляя автотранспорт и грузчиков", – прокомментировал Левкин.

Благодаря решению, принятому правительством Москвы в июне 2018 года, помощь с переездом могут получить все участники программы реновации, а не только льготные категории граждан, среди которых ветераны, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку в центре информирования по переселению или на портале mos.ru.

Накануне руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что почти 4 тысячи жителей Нижегородского района получили новые квартиры по реновации. Он напомнил, что первые 175 горожан получили новое жилье в марте 2019 года. Они проживали в корпусе 3 дома 104 по Нижегородской улице. За прошедшие 5 лет квартиры получили обитатели 26 устаревших зданий, подчеркнул глава департамента.