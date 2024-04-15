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15 апреля, 17:46

Город

Почти 4 тыс жителей Нижегородского района получили новые квартиры по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правообладателями новых квартир по программе реновации в Нижегородском районе стали около 3,9 тысячи москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Он напомнил, что первые 175 горожан получили новое жилье в марте 2019 года. Они проживали в корпусе 3 дома 104 по Нижегородской улице. За прошедшие 5 лет квартиры получили обитатели 26 устаревших зданий, подчеркнул глава департамента.

"Всего там планируется переселить 14,5 тысячи человек из 92 домов", – рассказал Гаман.

В настоящее время в районе под заселение переданы 4 новых сооружения. Он отметил, что из 26 домов полностью расселены уже 8, еще 5 – снесены.

"В декабре прошлого года в Нижегородском районе введена в эксплуатацию пятая по счету новостройка по программе реновации по адресу улица Нижняя Хохловка, дом 6", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его данным, скоро туда также начнут переселяться жители района. Для них сейчас возводятся еще 3 новых здания, а одно из них будет построено на месте ранее расселенного дома.

До этого руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказывал, что два жилых корпуса в районе Северное Тушино достроят по программе реновации к 2025 году. Сооружения на улице Свободы возводят на месте устаревшей пятиэтажки. В настоящее время на площадке ведутся работы по разработке котлована.

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